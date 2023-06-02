Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Испании

В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым был его напарник Серхио Перес. Третье время у гонщика "Альпин" Эстебана Окона.

Шестой результат показал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" был 12-м.

Гран-при Испании. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.14,606

2. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,768

3. Эстебан Окон ("Альпин") +0,812

4. Ник де Врис ("Альфа Таури") +0,898

5. Пьер Гасли ("Альпин") +0,939

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,941

7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,083

8. Шарль Леклер ("Феррари") +1,088

9. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,120

10. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,147

11. Ландо Норрис ("Макларен") +1,177

12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,239

13. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,300

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,309

15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,333

16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,372

17. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,747

18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,855

19. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,900

20. Александер Албон ("Уильямс") +2,024.