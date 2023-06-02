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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Испании
Снова первый
Фото: Auto Review
В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым был его напарник Серхио Перес. Третье время у гонщика "Альпин" Эстебана Окона.
Шестой результат показал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" был 12-м.
Гран-при Испании. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.14,606
2. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,768
3. Эстебан Окон ("Альпин") +0,812
4. Ник де Врис ("Альфа Таури") +0,898
5. Пьер Гасли ("Альпин") +0,939
6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,941
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,083
8. Шарль Леклер ("Феррари") +1,088
9. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,120
10. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,147
11. Ландо Норрис ("Макларен") +1,177
12. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,239
13. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,300
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,309
15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,333
16. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,372
17. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,747
18. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,855
19. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,900
20. Александер Албон ("Уильямс") +2,024.
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