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Ферстаппен с за два с половиной года выиграл 58% всех гонок
Неплохой показатель
Фото: Sporting News
Пользователь Reddit подсчитал, что с 2021 года Макс Ферстаппен выиграл 58% всех гонок Формулы-1.
На счету нидерландца 29 побед в 50 Гран-при. За это время Ферстаппен также попадал в тройку лучших в 84% гонок.
Всего за карьеру он победил в 39 Гран-при и занимает шестое место в истории по этому показателю. Нидерландский пилот "Ред Булл" в 2021 году впервые стал чемпионом мира Формулы-1, а в 2022-м повторил это достижение.
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