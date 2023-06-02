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Ферстаппен с за два с половиной года выиграл 58% всех гонок

Автоспорт
(1 голосов)

Неплохой показатель

Ферстаппен с за два с половиной года выиграл 58% всех гонок

Фото: Sporting News

Новина українською

Пользователь Reddit подсчитал, что с 2021 года Макс Ферстаппен выиграл 58% всех гонок Формулы-1.

На счету нидерландца 29 побед в 50 Гран-при. За это время Ферстаппен также попадал в тройку лучших в 84% гонок.

Всего за карьеру он победил в 39 Гран-при и занимает шестое место в истории по этому показателю. Нидерландский пилот "Ред Булл" в 2021 году впервые стал чемпионом мира Формулы-1, а в 2022-м повторил это достижение.

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В статье: Макс Ферстаппен
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