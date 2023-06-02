  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Снова первый. Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова первый. Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот не уступает ни секунды

Снова первый. Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании

Фото: RacingNews365

Новина українською

В Барселоне завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо стал вторым, а замкнул тройку лучших пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг.

Шарль Леклер стал шестым, Льюис Хэмилтон — 11-м.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:

1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:13.907

2.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0.170

3.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0.270

4.Серхио Перес "Ред Булл" +0.312

5.Эстебан Окон "Альпин" +0.335

6.Шарль Леклер "Феррари" +0.339

7.Карлос Сайнс "Феррари" +0.367

8.Джордж Расселл "Мерседес" +0.485

9.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0.541

10.Пьер Гасли "Альпин" +0.550

11.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.642

12.Оскар Пиастри "Макларен" +0.676

13.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0.678

14.Ландо Норрис "Макларен" +0.787

15.Кевин Магнуссен "Хаас" +0.806

16.Ник де Врис "Альфа Таури" +0.878

17.Юки Цунода "Альфа Таури" +0.933

18.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.103

19.Александер Албон "Уильямс" +1.149

20.Логан Сарджент "Уильямс" +1.508

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен с за два с половиной года выиграл 58% всех гонок
yellow-arrow
Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Испании
yellow-arrow
В календаре Формулы-1 может появиться Гран-при Занзибара
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде