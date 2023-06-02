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Снова первый. Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании
Пилот не уступает ни секунды
Фото: RacingNews365
В Барселоне завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал действующий лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо стал вторым, а замкнул тройку лучших пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг.
Шарль Леклер стал шестым, Льюис Хэмилтон — 11-м.
Формула-1. Гран-при Испании. Вторая тренировка:
1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:13.907
2.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +0.170
3.Нико Хюлькенберг "Хаас" +0.270
4.Серхио Перес "Ред Булл" +0.312
5.Эстебан Окон "Альпин" +0.335
6.Шарль Леклер "Феррари" +0.339
7.Карлос Сайнс "Феррари" +0.367
8.Джордж Расселл "Мерседес" +0.485
9.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +0.541
10.Пьер Гасли "Альпин" +0.550
11.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.642
12.Оскар Пиастри "Макларен" +0.676
13.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0.678
14.Ландо Норрис "Макларен" +0.787
15.Кевин Магнуссен "Хаас" +0.806
16.Ник де Врис "Альфа Таури" +0.878
17.Юки Цунода "Альфа Таури" +0.933
18.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.103
19.Александер Албон "Уильямс" +1.149
20.Логан Сарджент "Уильямс" +1.508
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