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В Астон Мартин ошиблись с выбором шин, что привело к потери места для Алонсо в борьбе с Ферстаппеном
Команда немного просчиталась
Фото: Aston Martin
Руководитель "Астон Мартин" Майк Крак признался, что пилот команды Фернандо Алонсо мог обогнать гонщика "Ред Бул Макса Ферстаппена на Гран-при Монако, если бы испанцу поставили промежуточные шины, а не "медиум", когда начался дождь.
По итогам гонки Алонсо финишировал вторым, уступив Максу Ферстаппену.
"Симуляция показала, что если бы мы поставили промежуточные шины, то, вероятнее всего, оказались бы впереди Макса. Но это не значит, что мы точно выиграли бы гонку. Однако когда мы принимаем решения, нужно полагаться на имеющиеся данные. Команда не стала бы рисковать без полной уверенности в том, что промежуточные шины — правильный выбор.
На самом деле это не драма. Понимаю, Фернандо указал на это, потому что это факт. Но наш спорт настолько публичен и находится под пристальным вниманием СМИ, что понятно, почему эти вещи обсуждаются", — приводит слова Крака Racefans.
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