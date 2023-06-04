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Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Испании
Недавно пилот победил в Гран-при Монако
Фото: Getty Images
Сегодня прошла гонка в рамках Гран-при Испании-2023. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".
Напомним, недавно пилот
Вторым завершил гонку Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Его партнер по команде Джордж Рассел занял третье место.
Ферстаппен
Гран-при Испании, 4 июня
Барселона-Каталония, Монмело
Гонка
Your top 10 in Barcelona ????????#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/joC529GXhz— Formula 1 (@F1) June 4, 2023
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