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Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Испании

Автоспорт
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Недавно пилот победил в Гран-при Монако

Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Испании

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня прошла гонка в рамках Гран-при Испании-2023. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".

Напомним, недавно пилот победил в Гран-при Монако.

Вторым завершил гонку Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Его партнер по команде Джордж Рассел занял третье место.

Ферстаппен победил в квалификации и стартовал гонку с поула. Из семи гонок сезона 2023 года Макс выиграл пять, в том числе три последние.

Гран-при Испании, 4 июня

Барселона-Каталония, Монмело

Гонка

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Испании
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