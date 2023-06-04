Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Испании

Сегодня прошла гонка в рамках Гран-при Испании-2023. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл".

Напомним, недавно пилот победил в Гран-при Монако.

Вторым завершил гонку Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Его партнер по команде Джордж Рассел занял третье место.

Ферстаппен победил в квалификации и стартовал гонку с поула. Из семи гонок сезона 2023 года Макс выиграл пять, в том числе три последние.

Гран-при Испании, 4 июня

Барселона-Каталония, Монмело

Гонка