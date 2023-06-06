Астон Мартин готовит крупное обновление на Гран-при Канады

Известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал о своём разговоре с исполнительным директором "Астон Мартин" Мартином Уитмаршем по поводу обновлений, которые приготовила команда к Гран-при Канады.

"Мартин Уитмарш сказал мне, что в Канаде должно появиться самое большое обновление года. Он не сказал мне, что это такое, но я предполагаю, что это новое днище. Потому что они уже внесли изменения в другие области в деталях, и я думаю, что они продолжат свою концепцию боковой подножки, потому что она работает довольно хорошо", — рассказал Шмидт в своей видеопрограмме на YouTube-канале Auto Motor und Sport.