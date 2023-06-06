Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Мартин готовит крупное обновление на Гран-при Канады
Команда может побороться за титул
Фото: Aston Martin
Известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал о своём разговоре с исполнительным директором "Астон Мартин" Мартином Уитмаршем по поводу обновлений, которые приготовила команда к Гран-при Канады.
"Мартин Уитмарш сказал мне, что в Канаде должно появиться самое большое обновление года. Он не сказал мне, что это такое, но я предполагаю, что это новое днище. Потому что они уже внесли изменения в другие области в деталях, и я думаю, что они продолжат свою концепцию боковой подножки, потому что она работает довольно хорошо", — рассказал Шмидт в своей видеопрограмме на YouTube-канале Auto Motor und Sport.
Популярное сейчас
- Не Азаром единым. Футболисты, не оправдавшие безумные ценники при втором приходе Переса
- Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС
- Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- В Астон Мартин ошиблись с выбором шин, что привело к потери места для Алонсо в борьбе с Ферстаппеном
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Новости по теме
- 21:20 Весь спорт В Астон Мартин ошиблись с выбором шин, что привело к потери места для Алонсо в борьбе с Ферстаппеном
- 19:14 Весь спорт Снова первый. Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Испании
- 16:24 Весь спорт Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Испании