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Бриджстоун может вернуться в Формулу-1
Компания вышла на тендер
Фото: alemtires.kz
Поставщик шин для Формулы-1 "Пирелли" столкнётся с конкуренцией за официальный тендерный контракт ФИА с 2025 года.
Ранее в этом году ФИА открыла тендерный процесс на официальный контракт на поставку шин для Формулы-1 с 2025 по 2027 год, с возможностью продления до 2028 года.
Срок подачи заявок был установлен до 15 мая, и теперь ФИА проводит оценку предложений от заинтересованных сторон, прежде чем 16 июня объявить утверждённых претендентов.
Успешные кандидаты перейдут к следующему этапу процесса, который будет включать в себя обсуждение с владельцем коммерческих прав Формулы-1.
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