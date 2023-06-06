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В Ред Булл скопировали днище Уильямса для увеличения прижимной силы

Автоспорт
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Специалисты команды не скрывают этого

В Ред Булл скопировали днище Уильямса для увеличения прижимной силы

Новина українською

Главный инженер "Ред Булл" Пол Монаган рассказал, что его команда обновила днище автомобиля, чтобы увеличить прижимную силу, подсмотрев решение у инженеров "Уильямса".

"Мы не можем считать, что у нас есть лучшее инженерное решение в каждой области гоночного автомобиля, когда впервые тестируем новую машину. Чтобы оценить то или иное решение, мы можем взять за основу такой параметр, как время круга. И если мы видим, что "Уильямс" представил новый дизайн днища, который затем скопировали другие, это был знак того, что он должен был дать преимущество.

Я не утверждаю, что это обязательно должно было сработать и на нашей машине, но мы протестировали решение пару раз, и выяснилось, что это может дать небольшое преимущество. И когда мы закончили монтаж, результат был лучше, чем мы думали. Это, конечно, не самая влиятельная вещь, но это немного помогает. Это была область, над которой мы работали, и это решение можно было внедрить", — приводит слова Монагана Motorsport Italia.

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В статье: Red Bull
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