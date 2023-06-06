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В Ред Булл скопировали днище Уильямса для увеличения прижимной силы
Специалисты команды не скрывают этого
Главный инженер "Ред Булл" Пол Монаган рассказал, что его команда обновила днище автомобиля, чтобы увеличить прижимную силу, подсмотрев решение у инженеров "Уильямса".
"Мы не можем считать, что у нас есть лучшее инженерное решение в каждой области гоночного автомобиля, когда впервые тестируем новую машину. Чтобы оценить то или иное решение, мы можем взять за основу такой параметр, как время круга. И если мы видим, что "Уильямс" представил новый дизайн днища, который затем скопировали другие, это был знак того, что он должен был дать преимущество.
Я не утверждаю, что это обязательно должно было сработать и на нашей машине, но мы протестировали решение пару раз, и выяснилось, что это может дать небольшое преимущество. И когда мы закончили монтаж, результат был лучше, чем мы думали. Это, конечно, не самая влиятельная вещь, но это немного помогает. Это была область, над которой мы работали, и это решение можно было внедрить", — приводит слова Монагана Motorsport Italia.
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