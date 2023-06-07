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Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1

Автоспорт
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Они неудачно пошутили

Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из итальянской редакции из-за высказываний, которые были произнесены ими во время прямого эфира.

Сотрудники канала Маттео Бобби и Давиде Вальсекки в ходе обсуждения гонки Гран-при Испании высказались в адрес женщины, попавшей в кадр. Увидев её, Бобби произнёс следующие слова: "Обновлённый пакет" (upgrade package). В ответ Вальсекки заявил следующее: "Да, я знаю, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать".

После этого, как пишет Daily Express, Бобби и Вальсекки подверглись осуждению их коллег, которые услышали сказанное ими.

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