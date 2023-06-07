Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1
Они неудачно пошутили
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из итальянской редакции из-за высказываний, которые были произнесены ими во время прямого эфира.
Сотрудники канала Маттео Бобби и Давиде Вальсекки в ходе обсуждения гонки Гран-при Испании высказались в адрес женщины, попавшей в кадр. Увидев её, Бобби произнёс следующие слова: "Обновлённый пакет" (upgrade package). В ответ Вальсекки заявил следующее: "Да, я знаю, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать".
После этого, как пишет Daily Express, Бобби и Вальсекки подверглись осуждению их коллег, которые услышали сказанное ими.
Популярное сейчас
- В Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли в наступление
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
- Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд
- Организаторы Гран-при Канады выступили с заявлением на фоне пожаров в Монреале
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО