Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1

Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из итальянской редакции из-за высказываний, которые были произнесены ими во время прямого эфира.

Сотрудники канала Маттео Бобби и Давиде Вальсекки в ходе обсуждения гонки Гран-при Испании высказались в адрес женщины, попавшей в кадр. Увидев её, Бобби произнёс следующие слова: "Обновлённый пакет" (upgrade package). В ответ Вальсекки заявил следующее: "Да, я знаю, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать".

После этого, как пишет Daily Express, Бобби и Вальсекки подверглись осуждению их коллег, которые услышали сказанное ими.