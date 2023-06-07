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Мик Шумахер провел тестовый заезд Мерседеса

Автоспорт
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Пилот проехал 152 круга

Мик Шумахер провел тестовый заезд Мерседеса

Новина українською

Резервный пилот "Мерседеса" немец Мик Шумахер провёл тесты шин "Пирелли" в Барселоне (Испания), где на минувших выходных состоялся восьмой Гран-при сезона.

Гонщик проехал 152 круга за рулём болида W14, на котором команда выступает в нынешнем году.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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В статье: Мик Шумахер
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