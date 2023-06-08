Главный инженер Мерседеса: Мы ожидаем, что в Монреале нам будет сложнее

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин рассказал об ожиданиях команды накануне Гран-при Канады.

"В Монреале совсем другая трасса, нежели в Испании. Мы ожидаем, что там нам будет сложнее. Мы не думаем, что будем наступать на пятки "Ред Булл". Мы едем туда подготовленными к битве с "Феррари", "Астон Мартин", возможно, даже с "Альпин", — приводит слова Шовлина Fastest Pitstop.

В настоящий момент "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов.