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Главный инженер Мерседеса: Мы ожидаем, что в Монреале нам будет сложнее
Эндрю Шовлин рассказал об ожиданиях команды
Фото: Motorsport.com
Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин рассказал об ожиданиях команды накануне Гран-при Канады.
"В Монреале совсем другая трасса, нежели в Испании. Мы ожидаем, что там нам будет сложнее. Мы не думаем, что будем наступать на пятки "Ред Булл". Мы едем туда подготовленными к битве с "Феррари", "Астон Мартин", возможно, даже с "Альпин", — приводит слова Шовлина Fastest Pitstop.
В настоящий момент "Мерседес" занимает второе место в Кубке конструкторов.
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