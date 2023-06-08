Мик Шумахер прокомментировал дебютный тест в Барселоне

Резервный пилот "Мерседеса" немец Мик Шумахер прокомментировал тест шин "Пирелли" в Барселоне (Испания), где на минувших выходных состоялся восьмой Гран-при сезона.

"Это было здорово. Я многому научился, и это было очень интересно. Это был очень продуктивный день, мы выполнили всё, что хотели, и обкатали все тестовые шины по плану.

Очевидно, что я давно не был за рулём и почувствовал это физически, но было приятно вернуться за руль. Этот опыт определённо пойдёт мне на пользу в моей роли. Я лучше понимаю, на что обращать внимание и над чем работать.

Я также лучше понимаю все процессы и то, как команда работает на трассе. Это станет ключевым фактором на случай, если мне когда-нибудь придётся включиться в гонку.

Симулятор подготовил меня, помог мне понять, чего ожидать от вождения этой машины. Команда приложила к этому огромные усилия, понятно, почему они являются восьмикратными чемпионами мира.

Я очень взволнован перед оставшейся частью года. Я отлично провёл время сегодня и, надеюсь, когда-нибудь вернусь за руль. Мне понравилось всё! Я хочу сказать большое спасибо всем за эту возможность", — приводит слова Шумахера F1i.