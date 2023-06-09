  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Расселл: В Барселоне у нас была лучшая машина
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расселл: В Барселоне у нас была лучшая машина

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот высказался о болиде команды

Расселл: В Барселоне у нас была лучшая машина

Фото: The SportsRush

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл высказался о том, что немецкая команда развивается быстрее конкурентов, и отметил успех, достигнутый в обновлении болида.

Напомним, на Гран-при Испании Расселл показал третий результат. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был вторым. Победу добыл Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

"Безусловно, в Барселоне у нас была лучшая машина, если сравнивать с предыдущей частью сезона. Таким образом, можно сказать, что мы делаем шаги в правильном направлении. Нам просто нужно убедиться, что в следующем году мы возьмёмся за дело с ходу. Как команда, вероятно, мы развиваемся быстрее, чем кто-либо другой", — приводит слова Расселла RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Мик Шумахер прокомментировал дебютный тест в Барселоне
yellow-arrow
Главный инженер Мерседеса: Мы ожидаем, что в Монреале нам будет сложнее
yellow-arrow
Фернандо Алонсо: Гонка в Испании стала последней в этом сезоне без подиума
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордж Расселл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде