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Расселл: В Барселоне у нас была лучшая машина
Пилот высказался о болиде команды
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл высказался о том, что немецкая команда развивается быстрее конкурентов, и отметил успех, достигнутый в обновлении болида.
Напомним, на Гран-при Испании Расселл показал третий результат. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был вторым. Победу добыл Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
"Безусловно, в Барселоне у нас была лучшая машина, если сравнивать с предыдущей частью сезона. Таким образом, можно сказать, что мы делаем шаги в правильном направлении. Нам просто нужно убедиться, что в следующем году мы возьмёмся за дело с ходу. Как команда, вероятно, мы развиваемся быстрее, чем кто-либо другой", — приводит слова Расселла RacingNews365.
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