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Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за Феррари
Пилот высказался и о продолжении карьеры
Фото: Auto Review
Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о продолжении карьеры в Формуле-1 после 2028 года, когда у него закончится контракт с "быками".
"Моё решение будет зависеть от того, насколько мы будем конкурентоспособны к 2028 году. Мне кажется, нам будет крайне трудно остаться доминирующим проектом на столь длительный отрезок времени.
Часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. Я знаю, что "Феррари" имеет уникальную историю в Формуле-1. Это команда, за которую было бы здорово гоняться.
Тем не менее я всегда говорил себе, что просто хочу выступать на сильнейшей машине", – приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.
Напомним, Ферстаппен является лидером личного зачёта текущего чемпионата мира Формулы-1.
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