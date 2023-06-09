  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за Феррари
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за Феррари

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот высказался и о продолжении карьеры

Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за Феррари

Фото: Auto Review

Новина українською

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о продолжении карьеры в Формуле-1 после 2028 года, когда у него закончится контракт с "быками".

"Моё решение будет зависеть от того, насколько мы будем конкурентоспособны к 2028 году. Мне кажется, нам будет крайне трудно остаться доминирующим проектом на столь длительный отрезок времени.

Часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. Я знаю, что "Феррари" имеет уникальную историю в Формуле-1. Это команда, за которую было бы здорово гоняться.

Тем не менее я всегда говорил себе, что просто хочу выступать на сильнейшей машине", – приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.

Напомним, Ферстаппен является лидером личного зачёта текущего чемпионата мира Формулы-1.

По теме
yellow-arrow
Расселл: В Барселоне у нас была лучшая машина
yellow-arrow
Мик Шумахер прокомментировал дебютный тест в Барселоне
yellow-arrow
Главный инженер Мерседеса: Мы ожидаем, что в Монреале нам будет сложнее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде