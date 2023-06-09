Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за Феррари

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о продолжении карьеры в Формуле-1 после 2028 года, когда у него закончится контракт с "быками".

"Моё решение будет зависеть от того, насколько мы будем конкурентоспособны к 2028 году. Мне кажется, нам будет крайне трудно остаться доминирующим проектом на столь длительный отрезок времени.

Часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. Я знаю, что "Феррари" имеет уникальную историю в Формуле-1. Это команда, за которую было бы здорово гоняться.

Тем не менее я всегда говорил себе, что просто хочу выступать на сильнейшей машине", – приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.

Напомним, Ферстаппен является лидером личного зачёта текущего чемпионата мира Формулы-1.