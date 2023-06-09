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Макс Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1

Автоспорт
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Но не в этом сезоне

Макс Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1

Фото: Getty Images

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Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о продолжении карьеры в автоспорте после истечения действующего контракта с австрийской командой.

"Я знаю, что после истечения моего контракта с "Ред Булл" мне будет уже 31 год. Это будет момент, когда я буду участвовать в Формуле-1 на протяжении длительного времени.

Я люблю выигрывать и быть конкурентоспособным, но если ты не можешь мотивировать себя, чтобы участвовать в каждой гонке, стоит задаться вопросом – действительно ли ты хочешь продолжать?

Мне нравится 24 часа Ле-Мана и гонки на выносливость в целом. Я люблю смотреть, как машины GT3 заходят в повороты в Нюрбургринге. Это всё то, что я хочу прочувствовать в своей жизни, и не тогда, когда мне будет 40 или 50 лет, потому что я уже не буду на пике формы.

В 31, я уверен, что ещё буду способен на великие дела", – приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с "Ред Булл" действует до конца сезона-2028.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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