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Феррари впервые за 58 лет выиграла гонку 24 часа Ле-Мана

Автоспорт
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Сегодня команда празднует победу

Феррари впервые за 58 лет выиграла гонку 24 часа Ле-Мана

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня прошла гонка в рамках 24-х часов Ле-Мана. Команда "Феррари" впервые за 58 лет одержала победу. Последний раз они соревновалась в этой гонке в 1973 году и тогда заняли второе место.

После первой половины заезда, претендентами на победу были две команды. Вместе с победителями конкурировал экипаж "Тойота". Кстати, японская команда выиграла последние пять гонок Ле-Мана.

Лидером по количеству титулов остается "Порше". Они выиграли 19 гонок Ле-Мана.

Это была 100-я гонка на выносливость во Франции в истории.

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