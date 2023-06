Феррари впервые за 58 лет выиграла гонку 24 часа Ле-Мана

Сегодня прошла гонка в рамках 24-х часов Ле-Мана. Команда "Феррари" впервые за 58 лет одержала победу. Последний раз они соревновалась в этой гонке в 1973 году и тогда заняли второе место.

После первой половины заезда, претендентами на победу были две команды. Вместе с победителями конкурировал экипаж "Тойота". Кстати, японская команда выиграла последние пять гонок Ле-Мана.

Лидером по количеству титулов остается "Порше". Они выиграли 19 гонок Ле-Мана.

Это была 100-я гонка на выносливость во Франции в истории.

From leader to winner!

Congratulations to @FerrariHypercar on their historic victory ????#LeMans24 #LeMansCentenary #WEC pic.twitter.com/BGrpDxL5NH