  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольфф: У нас хорошая машина и мы намного ближе к Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольфф: У нас хорошая машина и мы намного ближе к Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Руководитель Мерседеса рад прогресом команды

Тото Вольфф: У нас хорошая машина и мы намного ближе к Ред Булл

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказал мнение, что отрыв пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена от Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") на Гран-при Испании мог бы быть меньше 24 секунд, так как Хэмилтон не выкладывался в полную силу в концовке.

"Думаю, уже можно говорить, что у нас хорошая машина и мы намного ближе. В протоколе указано, что отставание было больше 20 секунд, но, возможно, на самом деле отрыв был в 15 секунд. Как мне кажется, ближе к концу гонки Льюис мог отыграть несколько секунд, так что разрыв составлял менее 15 секунд или около этого показателя", — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Читайте такжеНовак Джокович заработал более двух миллионов евро за Ролан Гаррос
По теме
yellow-arrow
Феррари впервые за 58 лет выиграла гонку 24 часа Ле-Мана
yellow-arrow
Макс Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1
yellow-arrow
Макс Ферстаппен: Было бы здорово гоняться за Феррари
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде