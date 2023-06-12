Тото Вольфф: У нас хорошая машина и мы намного ближе к Ред Булл

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказал мнение, что отрыв пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена от Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") на Гран-при Испании мог бы быть меньше 24 секунд, так как Хэмилтон не выкладывался в полную силу в концовке.

"Думаю, уже можно говорить, что у нас хорошая машина и мы намного ближе. В протоколе указано, что отставание было больше 20 секунд, но, возможно, на самом деле отрыв был в 15 секунд. Как мне кажется, ближе к концу гонки Льюис мог отыграть несколько секунд, так что разрыв составлял менее 15 секунд или около этого показателя", — приводит слова Вольфа PlanetF1.