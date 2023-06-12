Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Сам пилот пока не комментирует сложившеюся ситуацию
Фото: Road & Track
Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пишет The Judge 13.
По информации источника, гонщик находится под следствием по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов с доходов в размере € 200 млн. Агент спортсмена Раймон Вермулен отрицает выдвинутые обвинения и настаивает на том, что его подопечный полностью соблюдает налоговые правила. Агент отмечает, что Ферстаппен выплачивает все налоговые отчисления в казну Нидерландов, а также в налоговые органы тех стран, где проходят соревнования.
Ни сам Ферстаппен, ни руководство Формулы-1 до сих пор не высказывались публично по этому поводу.
Популярное сейчас
- Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.06.2023
- Макс Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО