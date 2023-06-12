Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пишет The Judge 13.

По информации источника, гонщик находится под следствием по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов с доходов в размере € 200 млн. Агент спортсмена Раймон Вермулен отрицает выдвинутые обвинения и настаивает на том, что его подопечный полностью соблюдает налоговые правила. Агент отмечает, что Ферстаппен выплачивает все налоговые отчисления в казну Нидерландов, а также в налоговые органы тех стран, где проходят соревнования.

Ни сам Ферстаппен, ни руководство Формулы-1 до сих пор не высказывались публично по этому поводу.