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Ферстаппен обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Автоспорт
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Сам пилот пока не комментирует сложившеюся ситуацию

Ферстаппен обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Фото: Road & Track

Новина українською

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен обвиняется в уклонении от уплаты налогов, пишет The Judge 13.

По информации источника, гонщик находится под следствием по обвинению в предполагаемом уклонении от уплаты налогов с доходов в размере € 200 млн. Агент спортсмена Раймон Вермулен отрицает выдвинутые обвинения и настаивает на том, что его подопечный полностью соблюдает налоговые правила. Агент отмечает, что Ферстаппен выплачивает все налоговые отчисления в казну Нидерландов, а также в налоговые органы тех стран, где проходят соревнования.

Ни сам Ферстаппен, ни руководство Формулы-1 до сих пор не высказывались публично по этому поводу.

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В статье: Макс Ферстаппен
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