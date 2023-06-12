Вольфф: Жалею, что не смог подписать контракт с Ферстаппеном

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф признался, что сожалеет об упущенной возможности подписать нидерландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в начале его карьеры.

"Я разговаривал с Йосом и его менеджером, когда они пришли в мой офис. Должно быть, это было, когда Макс был в картинге или где-то в конце его картинговых дней перед Формулой-3 в 2014 году.

А потом мы снова поговорили, когда Макс и Йос навестили меня в моём доме в Вене. Мы провели несколько часов, обсуждая будущее Макса.

Сожалею ли я о том, что упустил Макса? Конечно, но в те времена это было невозможно. У нас было два пилота, которыми я был чрезвычайно доволен — Нико Росберг и Льюис Хэмилтон. Когда Нико ушёл в конце 2016 года, Валттери Боттас был нашим выбором, а Макс даже не был доступен", — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на ESPN.