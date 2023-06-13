Тото Вольф оценил тестовый заезд Мика Шумахера в Барселоне

Глава "Мерседеса" Тото Вольф высказался о тестовом заезде резервного пилота команды Мика Шумахера после Гран-при Испании.

"После Гран-при Испании Мик впервые получил возможность сесть за руль W14. Он хорошо освоился во время шинного теста "Пирелли" и получил удовольствие от этого опыта. Мик стал ценным членом команды, а его работа на симуляторе внесла свой вклад в улучшение результатов, в чём мы убедились в Барселоне", - приводит слова Вольфа пресс-служба "Мерседеса".

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник, Нико Хюлькенберг. В минувшем сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.