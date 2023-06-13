Шарль Леклер прокомментировал возможность выступить в "24 часах Ле-Мана"

Пилот команды Формулы-1 "Феррари" Шарль Леклер высказался о вероятности в будущем принять участие в легендарном марафоне "24 часа Ле-Мана". По словам Шарля, он открыт для этого вызова.

"Почему бы и нет? На самом деле я бы с удовольствием. Наверняка однажды в моей жизни произойдёт это невероятное событие. Я хочу поставить галочку в этом вопросе. Но когда это произойдёт, пока не знаю", - приводит слова Леклера Eurosport.

Напомним, сильнейшей в абсолютном зачёте "24 часов Ле-Мана" в 2023 году оказалась команда "Феррари" (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци). Это достижение покорилось гоночному коллективу сразу после возвращения в топ-категорию.