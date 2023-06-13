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Хэмилтон может подписать новый контракт с Мерседесом до Гран-при Канады
Слухам о "Феррари", похоже, скоро придет конец
Фото: Autoblog.nl
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф сообщил о том, что пилот команды Льюис Хэмилтон может подписать новый контракт с командой ещё до Гран-при Канады.
"Это произойдёт в ближайшее время, и речь идёт скорее о днях, чем о неделях. Мы изо всех сил пытаемся добиться этого до Гран-при Канады. Я увижу его сегодня, и, возможно, мы поговорим об этом.
У нас хорошие отношения, и мы не боимся момента, когда нужно говорить о деньгах. Он настолько многогранен, не только в гонках, но и за пределами трассы, поэтому нам нужно, чтобы он оставался в спорте как можно дольше.
Мы оба пришли в команду в 2013 году, и из профессиональных отношений мы перешли в дружеские. Это было замечательное время", - сказал Вольф в интервью программе Squawk on the Street на CNBC.
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