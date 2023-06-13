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Феррари проверит болид Леклера после жалоб пилота

Автоспорт
(1 голосов)

Существенных проблем не нашли

Феррари проверит болид Леклера после жалоб пилота

Фото: Planet F1

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" на своей базе в Маранелло провела технический осмотр автомобиля пилота команды Шарля Леклера и не обнаружила каких-либо существенных поломок или неисправностей. Об этом пишет Formu1a.uno.

Напомним, на Гран-при Испании на болиде Леклера поменяли коробку передач с целью убедиться, что ничего неисправного нет. Сам Шарль после квалификации заявлял, что поведение машины было очень далёким от того, что он ожидал. Кроме того, он указывал на необходимость её проверки.

Напомним, по итогам Гран-при Испании Леклер показал 11-й результат.

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В статье: Ferrari Шарль Леклер
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