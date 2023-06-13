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Ферстаппен: Конечно, я всё ещё надеюсь повторить прошлогоднюю победу на Гран-при Канады

Автоспорт
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Пилот высказался о предстоящем этапе

Ферстаппен: Конечно, я всё ещё надеюсь повторить прошлогоднюю победу на Гран-при Канады

Фото: Auto Review

Новина українською

Действующий чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказался о предстоящем этапе Гран-при Канады Формулы-1.

"Всегда приятно возвращаться в Монреаль, это отличный город, там замечательные болельщики. Трасса очень уникальная, потому что здесь действительно можно проехать по олдскульным бордюрам, ещё тут классный пейзаж. В настройках машины нужно тщательно соблюсти баланс между скоростью на прямых и способностью хорошо проезжать бордюры. Нужно найти компромисс. Конечно, я всё ещё помню прошлогоднюю победу, так что, надеюсь, мы сможем сделать нечто подобное и в этот уикенд", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

На данный момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов со 170 набранными очками.

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В статье: Макс Ферстаппен
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