Владелец Астон Мартин: Надеюсь, что на подиуме ГП Канады увижу Лэнса и Фернандо Алонсо

Владелец "Астон Мартин" Лоуренс Стролл признался, что надеется увидеть Лэнса и Фернандо Алонсо на подиуме Гран-при Канады.

"Именно таковы планы. Надеюсь, что увижу две наши машины на подиуме. Сейчас я чрезвычайно уверен в наших силах и верю, что наши авто покажут себя очень здорово на трассе в Монреале. Она хорошо им подходит. Так что я действительно с нетерпением жду возвращения домашней гонки", — приводит слова Стролла Reuters.

Не так давно известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал, что "Астон Мартин" подготовит к Гран-при Канады самое крупное обновление в сезоне. Этап в Монреале пройдёт с 16 по 18 июня.