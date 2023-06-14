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Владелец Астон Мартин: Надеюсь, что на подиуме ГП Канады увижу Лэнса и Фернандо Алонсо
Лоуренс признался, что настроен только на призовые места
Фото: Aston Martin
Владелец "Астон Мартин" Лоуренс Стролл признался, что надеется увидеть Лэнса и Фернандо Алонсо на подиуме Гран-при Канады.
"Именно таковы планы. Надеюсь, что увижу две наши машины на подиуме. Сейчас я чрезвычайно уверен в наших силах и верю, что наши авто покажут себя очень здорово на трассе в Монреале. Она хорошо им подходит. Так что я действительно с нетерпением жду возвращения домашней гонки", — приводит слова Стролла Reuters.
Не так давно известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал, что "Астон Мартин" подготовит к Гран-при Канады самое крупное обновление в сезоне. Этап в Монреале пройдёт с 16 по 18 июня.
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