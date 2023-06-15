Ауди отстаёт на шесть месяцев от конкурентов в разработке двигателя

Автопроизводитель "Ауди", готовящийся к дебюту в Формуле-1 в 2026 году, значительно отстаёт от конкурентов в разработке двигателя, сообщает Formu1a.uno.

По информации источника, двигатель "Ауди" начал работать на стендах только в конце 2022 года, в то время как "Мерседес" и "Ред Булл" провели эти предварительные тесты ещё летом 2022 года, что демонстрирует почти шестимесячное отставание "Ауди".

Первый полностью гибридный агрегат "Ауди", состоящий из двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, аккумулятора и электронного блока управления, планируют запустить к концу этого года, он должен заложить основу для будущего. В "Феррари", например, начали эту работу несколько недель назад.

Напомним, в 2026 году вступят в силу новые требования к двигателям болидов Формулы-1.