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Двукратный чемпион мира Формулы-1: Хэмилтон не сосредоточен на гонках на все 100%

Автоспорт
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Возможно это и так

Двукратный чемпион мира Формулы-1: Хэмилтон не сосредоточен на гонках на все 100%

Фото: Sky Sports

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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о возможном переходе семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в "Феррари" и заявил, что немецкий пилот уже не сосредоточен на гонках на 100%.

"Переход Хэмилтона в "Феррари" стал бы сюрпризом. Являются ли деньги мотивацией для пилотов? Я знаю, что Льюис уже не сосредоточен на гонках на все 100%, это нормально. Да, деньги могут быть мотивацией, но есть много рисков. Переход в "Феррари", на мой взгляд, очень маловероятен.

С возрастом всегда меняются приоритеты и Формула-1 перестаёт быть на первом месте. Бывает непросто, когда появляются молодые гонщики, конкуренция становится жёстче. В данный момент Джордж Расселл это делает с Хэмилтоном. Хватает ли Льюису энергии, чтобы полностью выкладываться и побеждать напарника? Правильный ли это выбор?" — приводит слова Хаккинена Unibet.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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