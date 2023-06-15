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Двукратный чемпион мира Формулы-1: Хэмилтон не сосредоточен на гонках на все 100%
Возможно это и так
Фото: Sky Sports
Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о возможном переходе семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в "Феррари" и заявил, что немецкий пилот уже не сосредоточен на гонках на 100%.
"Переход Хэмилтона в "Феррари" стал бы сюрпризом. Являются ли деньги мотивацией для пилотов? Я знаю, что Льюис уже не сосредоточен на гонках на все 100%, это нормально. Да, деньги могут быть мотивацией, но есть много рисков. Переход в "Феррари", на мой взгляд, очень маловероятен.
С возрастом всегда меняются приоритеты и Формула-1 перестаёт быть на первом месте. Бывает непросто, когда появляются молодые гонщики, конкуренция становится жёстче. В данный момент Джордж Расселл это делает с Хэмилтоном. Хватает ли Льюису энергии, чтобы полностью выкладываться и побеждать напарника? Правильный ли это выбор?" — приводит слова Хаккинена Unibet.
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