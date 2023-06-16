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Фернандо Алонсо получил от продажи Ferrari более 5 миллионов евро

Автоспорт
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Автомобиль может разогнаться до 365 км/ч

Фернандо Алонсо получил от продажи Ferrari более 5 миллионов евро

Новина українською

Автомобиль Ferrari Enzo, принадлежавший испанскому гонщику "Астон Мартин", двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо, был продан на торгах Monaco Car Auctions по цене € 5,4 млн. Об этом пишет SASATIMES.

Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Авто может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,65 секунды. Максимальная скорость может достигать 365 км/ч.

В настоящий момент Алонсо замыкает топ-3 общего зачёта пилотов, имея в активе 99 очков.

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В статье: Астон Мартин
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