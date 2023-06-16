Карлос Сайнс: Альпин вот-вот присоединится к борьбе с Феррари

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказал мнение, что команда "Альпин" в скором времени может стать серьёзным конкурентом для "Скудерии".

"Думаю, что "Альпин" вот-вот присоединится к борьбе с нами. Полагаю, они очень близки к тому, чтобы вступить в битву. Но мне кажется, что небольшое преимущество по-прежнему за нами", — приводит слова Сайнса DAZN.

Напомним, с 16 по 18 июня в Монреале проходит Гран-при Канады.