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Карлос Сайнс: Альпин вот-вот присоединится к борьбе с Феррари

Автоспорт
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По его мнению команда очень близка к этому

Карлос Сайнс: Альпин вот-вот присоединится к борьбе с Феррари

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Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказал мнение, что команда "Альпин" в скором времени может стать серьёзным конкурентом для "Скудерии".

"Думаю, что "Альпин" вот-вот присоединится к борьбе с нами. Полагаю, они очень близки к тому, чтобы вступить в битву. Но мне кажется, что небольшое преимущество по-прежнему за нами", — приводит слова Сайнса DAZN.

Напомним, с 16 по 18 июня в Монреале проходит Гран-при Канады.

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В статье: Карлос Сайнс
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