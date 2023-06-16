Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон согласен лишь на пятилетний контракт с Мерседес
Но согласится ли на это команда
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон согласен лишь на пятилетний контракт с командой "Мерседес" и едва ли согласится на однолетнее соглашение. Об этом пишет Daily Mail.
Семикратный чемпион мира хочет участвовать в гонках до 43 лет, заработав при этом 250 миллионов фунтов стерлингов, хотя ещё неизвестно, готова ли команда пойти на это условие.
По сведениям источника, "Мерседес" сейчас пытается найти компромисс с другим гонщиком Джорджем Расселлом, который не желает в течение пяти лет быть вторым номером.
Популярное сейчас
- Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Павелко дал комментарий после свого ареста
- Фернандо Алонсо получил от продажи Ferrari более 5 миллионов евро
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО