Льюис Хэмилтон согласен лишь на пятилетний контракт с Мерседес

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон согласен лишь на пятилетний контракт с командой "Мерседес" и едва ли согласится на однолетнее соглашение. Об этом пишет Daily Mail.

Семикратный чемпион мира хочет участвовать в гонках до 43 лет, заработав при этом 250 миллионов фунтов стерлингов, хотя ещё неизвестно, готова ли команда пойти на это условие.

По сведениям источника, "Мерседес" сейчас пытается найти компромисс с другим гонщиком Джорджем Расселлом, который не желает в течение пяти лет быть вторым номером.