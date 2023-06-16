  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тренировка ГП Канады не возобновлялась из-за проблем с камерами на трассе
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренировка ГП Канады не возобновлялась из-за проблем с камерами на трассе

Автоспорт
(1 голосов)

Не все так гладко

Тренировка ГП Канады не возобновлялась из-за проблем с камерами на трассе

фото - F1

Новина українською

В Монреале проходит свободная практика Гран-при Канады Формулы-1.

Сессия была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. Француз остановился из-за проблем с приводом, но не смог самостоятельно выехать с трека.

По сообщениям ФИА, это из-за проблем с камерами наблюдения на трассе.

Напомним, незадолго до начала первой тренировки на автодроме отключилось электричество.

По теме
yellow-arrow
Вторая тренировка ГП Канады продлится на полчаса дольше
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон согласен лишь на пятилетний контракт с Мерседес
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Альпин вот-вот присоединится к борьбе с Феррари
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Канады
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде