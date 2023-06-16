Тренировка ГП Канады не возобновлялась из-за проблем с камерами на трассе

В Монреале проходит свободная практика Гран-при Канады Формулы-1.

Сессия была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. Француз остановился из-за проблем с приводом, но не смог самостоятельно выехать с трека.

По сообщениям ФИА, это из-за проблем с камерами наблюдения на трассе.

Напомним, незадолго до начала первой тренировки на автодроме отключилось электричество.