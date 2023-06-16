Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренировка ГП Канады не возобновлялась из-за проблем с камерами на трассе
Не все так гладко
фото - F1
В Монреале проходит свободная практика Гран-при Канады Формулы-1.
Сессия была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. Француз остановился из-за проблем с приводом, но не смог самостоятельно выехать с трека.
По сообщениям ФИА, это из-за проблем с камерами наблюдения на трассе.
Напомним, незадолго до начала первой тренировки на автодроме отключилось электричество.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Северная Македония - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Северная Македония - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч отбора к Евро-2024
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Вольфф: Жалею, что не смог подписать контракт с Ферстаппеном
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн