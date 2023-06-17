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Формула-1. Хэмилтон победил во второй практике Гран-при Канады
Результаты второй тренировки
Фото: F1
В ночь с 16 на 17 июня состоялся второй тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Канады.
Победу в заезде одержал представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон, второе место у его партнера по команде Джорджа Рассела (+0,027), а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс (+0,126).
Напомним, что третья Практика Гран-при Канады состоится сегодня, 17 июня, в 19:30 по киевскому времени.
Результаты Практики-2 Гран-при Канады:
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