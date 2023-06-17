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Формула-1. Хэмилтон победил во второй практике Гран-при Канады

Автоспорт
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Результаты второй тренировки

Формула-1. Хэмилтон победил во второй практике Гран-при Канады

Фото: F1

UA-Футбол
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В ночь с 16 на 17 июня состоялся второй тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Канады.

Победу в заезде одержал представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон, второе место у его партнера по команде Джорджа Рассела (+0,027), а ТОП-3 замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс (+0,126).

Напомним, что третья Практика Гран-при Канады состоится сегодня, 17 июня, в 19:30 по киевскому времени.

Результаты Практики-2 Гран-при Канады:

Формула-1. Хэмилтон победил во второй практике Гран-при Канады - изображение 1

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Канады
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