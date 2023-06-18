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Цены на топливо в Киеве и Украине 18.06.2023: какова стоимость бензина, дизеля и газа сегодня
Без существенных изменений
dpsu.gov.ua
В воскресенье, 18 июня, цены на бензин в Киеве и Украине в целом не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим днем. Средняя цена А-95+ составляет 46,74 грн за литр, а газ можно приобрести в среднем за 25,48 грн за литр.
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Средние цены на бензин 18.06.2023, грн/л
- А-98 – 52.00
- А-95+ - 46.24
- А-95 – 46.00
- А-92 - 45.45
- А-80 – 17.99
- ДП – 48.45
- ДТ+ - 57.50
- Газ – 25.48
Ранее мы сообщали, что в Украине
Средние цены на топливо в сети WOG 18.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ГП – 44.99
- ДТ+ - 57.00
- Газ – 22.28
Средние цены на топливо в сети OKKO 18.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ГП – 44.99
- ДТ+ - 57.00
- Газ – 22.29
Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нафта 18.06.2023, грн/л
- А-95+ - 41.99
- А-92 – 49.99
- ДП – 40.49
- Газ – 20.79
Средние цены на топливо в сети UPG 18.06.2023, грн/л
- А-95+ - 46.90
- А-95 - 43.90
- ГП – 41.90
- Газ – 21.40
Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.
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