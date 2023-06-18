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Цены на топливо в Киеве и Украине 18.06.2023: какова стоимость бензина, дизеля и газа сегодня

Автоспорт
(1 голосов)

Без существенных изменений

Цены на топливо в Киеве и Украине 18.06.2023: какова стоимость бензина, дизеля и газа сегодня

dpsu.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 18 июня, цены на бензин в Киеве и Украине в целом не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим днем. Средняя цена А-95+ составляет 46,74 грн за литр, а газ можно приобрести в среднем за 25,48 грн за литр.

Средние цены на бензин 18.06.2023, грн/л

  • А-98 – 52.00
  • А-95+ - 46.24
  • А-95 – 46.00
  • А-92 - 45.45
  • А-80 – 17.99
  • ДП – 48.45
  • ДТ+ - 57.50
  • Газ – 25.48

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает расти спрос на авто из Китая: какие модели пользуются популярностью.

Средние цены на топливо в сети WOG 18.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 49.99
  • А-95 – 46.99
  • ГП – 44.99
  • ДТ+ - 57.00
  • Газ – 22.28

Средние цены на топливо в сети OKKO 18.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 49.99
  • А-95 – 46.99
  • ГП – 44.99
  • ДТ+ - 57.00
  • Газ – 22.29

Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нафта 18.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 41.99
  • А-92 – 49.99
  • ДП – 40.49
  • Газ – 20.79

Средние цены на топливо в сети UPG 18.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 46.90
  • А-95 - 43.90
  • ГП – 41.90
  • Газ – 21.40

Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.

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