Цены на топливо в Киеве и Украине 18.06.2023: какова стоимость бензина, дизеля и газа сегодня

В воскресенье, 18 июня, цены на бензин в Киеве и Украине в целом не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим днем. Средняя цена А-95+ составляет 46,74 грн за литр, а газ можно приобрести в среднем за 25,48 грн за литр.

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Средние цены на бензин 18.06.2023, грн/л

А-98 – 52.00

А-95+ - 46.24

А-95 – 46.00

А-92 - 45.45

А-80 – 17.99

ДП – 48.45

ДТ+ - 57.50

Газ – 25.48

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает расти спрос на авто из Китая : какие модели пользуются популярностью.

Средние цены на топливо в сети WOG 18.06.2023, грн/л

А-95+ - 49.99

А-95 – 46.99

ГП – 44.99

ДТ+ - 57.00

Газ – 22.28

Средние цены на топливо в сети OKKO 18.06.2023, грн/л

А-95+ - 49.99

А-95 – 46.99

ГП – 44.99

ДТ+ - 57.00

Газ – 22.29

Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нафта 18.06.2023, грн/л

А-95+ - 41.99

А-92 – 49.99

ДП – 40.49

Газ – 20.79

Средние цены на топливо в сети UPG 18.06.2023, грн/л

А-95+ - 46.90

А-95 - 43.90

ГП – 41.90

Газ – 21.40

Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.