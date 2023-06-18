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Макс Ферстаппен снова побеждает. На этот раз - Гран-при Канады

Автоспорт
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Победа в шестой гонке сезона и 100-я команды Ред Булл

Макс Ферстаппен снова побеждает. На этот раз - Гран-при Канады

Фото: Road & Track

Новина українською

Сегодня прошла гонка в рамках Гран-при Канады 2023. Макс Ферстаппен, который вчера взял поул, в шестой раз стал победителем этого сезона.

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") на втором месте, Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - на третьем.

Команда "Ред Булл" одержала свою 100 победу в Формуле-1. Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной, который одержал 41 победу в карьере. Он делит 5-е место в рейтинге Ф-1 с бразильцем.

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В статье: Макс Ферстаппен Гран-при Канады
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