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Макс Ферстаппен снова побеждает. На этот раз - Гран-при Канады
Победа в шестой гонке сезона и 100-я команды Ред Булл
Фото: Road & Track
Сегодня прошла гонка в рамках Гран-при Канады 2023. Макс Ферстаппен, который вчера
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") на втором месте, Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - на третьем.
Команда "Ред Булл" одержала свою 100 победу в Формуле-1. Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной, который одержал 41 победу в карьере. Он делит 5-е место в рейтинге Ф-1 с бразильцем.
TOP 10 ????— Formula 1 (@F1) June 18, 2023
Who's taking home the points from Canada? Take a look! ????#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/rS7fJh6Kkh
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