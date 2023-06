Макс Ферстаппен снова побеждает. На этот раз - Гран-при Канады

Сегодня прошла гонка в рамках Гран-при Канады 2023. Макс Ферстаппен, который вчера взял поул , в шестой раз стал победителем этого сезона.

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") на втором месте, Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - на третьем.

Команда "Ред Булл" одержала свою 100 победу в Формуле-1. Макс Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной, который одержал 41 победу в карьере. Он делит 5-е место в рейтинге Ф-1 с бразильцем.

