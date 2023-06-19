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Цены на топливо в Украине 19.06.2023: дорожает ли бензин, дизель и газ в начале недели?

Автоспорт
(1 голосов)

С чем Украина начинает новую неделю

Цены на топливо в Украине 19.06.2023: дорожает ли бензин, дизель и газ в начале недели?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 19 июня, цены на горючее в Украине в целом и в Киеве, в частности, остались стабильными. Литр бензина марки А-95 можно приобрести по средней цене 46.00 грн, а такое же количество газа обойдется водителям в 25.48 грн – такие же цены наблюдались и вчера.

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Средние цены на бензин в Украине 19.06.2023, грн/л

  • А-98 – 52.00
  • А-95+ - 46.24
  • А-95 – 46.00
  • А-92 - 45.45
  • А-80 – 17.99
  • ДП – 48.45
  • ДТ+ - 57.50
  • Газ – 25.48

Средние цены на топливо в сети WOG 19.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 49.99
  • А-95 – 46.99
  • ДТ+ - 48.49
  • ГП – 44.99
  • Газ – 22.69

Средние цены на горючее в сети OKKO 19.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 49.99
  • А-95 – 46.99
  • ДТ+ - 48.49
  • ГП – 44.99
  • Газ – 22.99

Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нафта 19.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 46.24
  • А-92 – 49.99
  • ДП – 40.49
  • Газ – 20.79

Средние цены на топливо в сети UPG 19.06.2023, грн/л

  • А-95+ - 46.90
  • А-95 – 43.90
  • ГП – 41.90
  • Газ – 21.40

Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.

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