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Цены на топливо в Украине 19.06.2023: дорожает ли бензин, дизель и газ в начале недели?
С чем Украина начинает новую неделю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 19 июня, цены на горючее в Украине в целом и в Киеве, в частности, остались стабильными. Литр бензина марки А-95 можно приобрести по средней цене 46.00 грн, а такое же количество газа обойдется водителям в 25.48 грн – такие же цены наблюдались и вчера.
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Средние цены на бензин в Украине 19.06.2023, грн/л
- А-98 – 52.00
- А-95+ - 46.24
- А-95 – 46.00
- А-92 - 45.45
- А-80 – 17.99
- ДП – 48.45
- ДТ+ - 57.50
- Газ – 25.48
Средние цены на топливо в сети WOG 19.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ДТ+ - 48.49
- ГП – 44.99
- Газ – 22.69
Средние цены на горючее в сети OKKO 19.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ДТ+ - 48.49
- ГП – 44.99
- Газ – 22.99
Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нафта 19.06.2023, грн/л
- А-95+ - 46.24
- А-92 – 49.99
- ДП – 40.49
- Газ – 20.79
Средние цены на топливо в сети UPG 19.06.2023, грн/л
- А-95+ - 46.90
- А-95 – 43.90
- ГП – 41.90
- Газ – 21.40
Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.
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