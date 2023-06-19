Цены на топливо в Украине 19.06.2023: дорожает ли бензин, дизель и газ в начале недели?

В понедельник, 19 июня, цены на горючее в Украине в целом и в Киеве, в частности, остались стабильными. Литр бензина марки А-95 можно приобрести по средней цене 46.00 грн, а такое же количество газа обойдется водителям в 25.48 грн – такие же цены наблюдались и вчера.

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Средние цены на бензин в Украине 19.06.2023, грн/л

А-98 – 52.00

А-95+ - 46.24

А-95 – 46.00

А-92 - 45.45

А-80 – 17.99

ДП – 48.45

ДТ+ - 57.50

Газ – 25.48

Средние цены на топливо в сети WOG 19.06.2023, грн/л

А-95+ - 49.99

А-95 – 46.99

ДТ+ - 48.49

ГП – 44.99

Газ – 22.69

Средние цены на горючее в сети OKKO 19.06.2023, грн/л

А-95+ - 49.99

А-95 – 46.99

ДТ+ - 48.49

ГП – 44.99

Газ – 22.99

Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нафта 19.06.2023, грн/л

А-95+ - 46.24

А-92 – 49.99

ДП – 40.49

Газ – 20.79

Средние цены на топливо в сети UPG 19.06.2023, грн/л

А-95+ - 46.90

А-95 – 43.90

ГП – 41.90

Газ – 21.40

Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.