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Цены на топливо в Украине 20.06.2023: есть ли изменения за последние сутки?
Какая цена на бензин, дизель и газ сегодня
Во вторник, 20 июня, цены на горючее в Украине и столице нашего государства остаются стабильными. Бензин марки А-95 можно приобрести на АЗС от 39.99 грн/л до 52 грн/л. В то же время, диапазон цен на газ колеблется от 19.95 до 31 грн за литр.
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Средние цены на бензин в Украине 20.06.2023, грн/л
- А-98 – 52.00
- А-95+ - 46.24
- А-95 – 46.00
- А-92 - 45.45
- А-80 – 17.99
- ДП – 48.45
- ДТ+ - 57.50
- Газ – 25.48
Средние цены на топливо в сети WOG 20.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ДТ+ - 48.49
- ГП – 44.99
- Газ – 22.69
Средние цены на горючее в сети OKKO 20.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ДТ+ - 48.49
- ГП – 44.99
- Газ – 22.99
Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нефть 20.06.2023, грн/л
- А-95+ - 41.99
- А-92 – 49.99
- ДП – 40.49
- Газ – 20.79
Средние цены на топливо в сети UPG 20.06.2023, грн/л
- А-95+ - 46.90
- А-95 – 43.90
- ГП – 41.90
- Газ – 21.40
Данные представлены для Киевской области. Цены на разных АЗС у некоторых операторов могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.
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