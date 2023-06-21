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Цены на топливо в Украине 21.06.2023: где подешевел бензин?
Что нужно знать перед выездом на дорогу
В среду, 21 июня, цены на горючее в большинстве сетей остались стабильными. Несколько изменились по сравнению с конкурентами цены в сети UPG, опустившиеся приблизительно на 50 копеек.
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Средние цены на топливо в сети WOG 21.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ДТ+ - 48.49
- ГП – 44.99
- Газ – 22.69
Средние цены на горючее в сети OKKO 21.06.2023, грн/л
- А-95+ - 49.99
- А-95 – 46.99
- ДТ+ - 48.49
- ГП – 44.99
- Газ – 22.99
Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нефть 21.06.2023, грн/л
- А-95+ - 41.99
- А-95 – 22.99
- ДТ+ - 42.99
- ДП – 40.49
- Газ – 20.79
Средние цены на топливо в сети UPG 21.06.2023, грн/л
- А-95+ - 46.40
- А-95 – 43.40
- ДП – 41.40
- Газ – 21.60
Данные приведены для Киевской области из приложений каждой сети АЗС. Цены на разных АЗС могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.
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