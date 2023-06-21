Цены на топливо в Украине 21.06.2023: где подешевел бензин?

В среду, 21 июня, цены на горючее в большинстве сетей остались стабильными. Несколько изменились по сравнению с конкурентами цены в сети UPG, опустившиеся приблизительно на 50 копеек.

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Средние цены на топливо в сети WOG 21.06.2023, грн/л

А-95+ - 49.99

А-95 – 46.99

ДТ+ - 48.49

ГП – 44.99

Газ – 22.69

Средние цены на горючее в сети OKKO 21.06.2023, грн/л

А-95+ - 49.99

А-95 – 46.99

ДТ+ - 48.49

ГП – 44.99

Газ – 22.99

Средние цены на топливо в сети БРСМ-Нефть 21.06.2023, грн/л

А-95+ - 41.99

А-95 – 22.99

ДТ+ - 42.99

ДП – 40.49

Газ – 20.79

Средние цены на топливо в сети UPG 21.06.2023, грн/л

А-95+ - 46.40

А-95 – 43.40

ДП – 41.40

Газ – 21.60

Данные приведены для Киевской области из приложений каждой сети АЗС. Цены на разных АЗС могут устанавливаться индивидуально и отличаться от цен на сайте.