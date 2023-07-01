Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Ферстаппен побеждает в первой квалификации Гран-при Австрии
Результаты заездов
Фото: Sporting News
Вчера, 30 июня состоялись первые квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Австрии.
Победу в Квалификации 1 завоевал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера (+0,048), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,190).
Сегодня, 1 июля, состоятся квалификационные заезды второго дня. Старт – в 13:00 по киевскому времени.
Результаты Квалификации 1 Гран-при Австрии:
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Брейдаблик поочередно уничтожил санмаринцев и черногорцев
- "Нет ни одной черной кошки в темной комнате". Представитель Вереса попытался пояснить странный переход Пасича в ЛНЗ
- Собослаи выбрал Ливерпуль: 70 миллионов евро на еще одного полузащитника
- Украина держится в топ-3 рейтинга стран Европейских игр. Медальный зачет после 30 июня
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн