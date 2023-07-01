Формула-1. Ферстаппен побеждает в первой квалификации Гран-при Австрии

Вчера, 30 июня состоялись первые квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Австрии.

Победу в Квалификации 1 завоевал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Феррари" Шарля Леклера (+0,048), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Карлос Сайнс (+0,190).

Сегодня, 1 июля, состоятся квалификационные заезды второго дня. Старт – в 13:00 по киевскому времени.