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Формула-1. Ферстаппен выигрывает вторую квалификацию Гран-при Австрии
Результаты гонок
Фото: FIA
Сегодня, 1 июля состоялись квалификационные заезды второго дня очередного этапа Формулы-1 сезон 2023 Гран-при Австрии.
Победу в Квалификации 2 одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+0,493), а ТОП-3 замкнул пилот "Макларен" Лендо Норис (+0,570).
Результаты Квалификации 2 Гран-при Австрии:
Напомним, что гонка Гран-при Австрии состоится завтра, 2 июля.
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