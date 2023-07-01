  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Ферстаппен выигрывает вторую квалификацию Гран-при Австрии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Ферстаппен выигрывает вторую квалификацию Гран-при Австрии

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Результаты гонок

Формула-1. Ферстаппен выигрывает вторую квалификацию Гран-при Австрии

Фото: FIA

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 июля состоялись квалификационные заезды второго дня очередного этапа Формулы-1 сезон 2023 Гран-при Австрии.

Победу в Квалификации 2 одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у его партнера по команде Серхио Переса (+0,493), а ТОП-3 замкнул пилот "Макларен" Лендо Норис (+0,570).

Результаты Квалификации 1

Результаты Квалификации 2 Гран-при Австрии:

Формула-1. Ферстаппен выигрывает вторую квалификацию Гран-при Австрии - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Австрии состоится завтра, 2 июля.

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен побеждает в первой квалификации Гран-при Австрии
yellow-arrow
Владелец ФК Рэксем Райан Рейнольдс вложился в команду Формулы-1 Alpine
yellow-arrow
Легендарный пилот Формулы-1 показал свою изюминку в Instagram. Шокирующее фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде