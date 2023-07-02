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Макс Ферстаппен обогнал Айртона Сенну и стал 5-м гонщиком по победам в истории Формулы-1

Автоспорт
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Благодаря сегодняшней победе в Гран-при Австрии-2023

Макс Ферстаппен обогнал Айртона Сенну и стал 5-м гонщиком по победам в истории Формулы-1

Фото: The New York Times

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Макс Ферстаппен обогнал легендарного Айртона Сенну и стал 5-м гонщиком по победам в истории Формулы-1.

Это произошло благодаря сегодняшней победе в Гран-при Австрии-2023. Теперь Макс имеет 42 победы в целом, против 41 у Айртона.

На данный момент рекорд принадлежит пилоту Мерседес Льюису Хэмилтону, на счету которого 103 победы.

Рекордсмены Ф1 по количеству побед:

1. Льюис Хэмилтон - 103;

2. Михаэль Шумахер - 91;

3. Себастьян Феттель - 53;

4. Ален Прост - 51;

5. Макс Ферстаппен - 42.

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В статье: Айртон Сенна Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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