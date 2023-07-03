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Тото Вольф рассказал, как можно решить проблему с границами трассы
По мнению главы Мерседеса есть два варианта решения
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф предложил решения, которые позволят преодолеть проблемы с границами трассы. Соответствующие трудности возникли на Гран-при Австрии.
"Все действительно оказались в наихудшей ситуации из возможных. На трассе есть камеры и датчики, и стюарды потратили некоторое время, чтобы изучить это всё. Впоследствии мы сделали то же самое на базе. Для болельщиков, команд и пилотов очень неприятно, что такие штрафы продолжают начисляться, и есть только два решения этой проблемы.
Можно либо вернуться к высоким бордюрам, либо просто отменить границы трасс и позволить пилотам использовать столько трассы, сколько они захотят. Все мы хотим, чтобы гонки были увлекательными, а потому нам нужно наконец найти решение", — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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