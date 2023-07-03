  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тото Вольф рассказал, как можно решить проблему с границами трассы
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тото Вольф рассказал, как можно решить проблему с границами трассы

Автоспорт
(1 голосов)

По мнению главы Мерседеса есть два варианта решения

Тото Вольф рассказал, как можно решить проблему с границами трассы

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф предложил решения, которые позволят преодолеть проблемы с границами трассы. Соответствующие трудности возникли на Гран-при Австрии.

"Все действительно оказались в наихудшей ситуации из возможных. На трассе есть камеры и датчики, и стюарды потратили некоторое время, чтобы изучить это всё. Впоследствии мы сделали то же самое на базе. Для болельщиков, команд и пилотов очень неприятно, что такие штрафы продолжают начисляться, и есть только два решения этой проблемы.

Можно либо вернуться к высоким бордюрам, либо просто отменить границы трасс и позволить пилотам использовать столько трассы, сколько они захотят. Все мы хотим, чтобы гонки были увлекательными, а потому нам нужно наконец найти решение", — приводит слова Вольфа Racingnews365.

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен обогнал Айртона Сенну и стал 5-м гонщиком по победам в истории Формулы-1
yellow-arrow
Ферстаппен побеждает в пятом Гран-при подряд
yellow-arrow
Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде