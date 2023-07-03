  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Команды Формулы-1 возмущены штрафами ФИА за несоблюдение границ трассы
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команды Формулы-1 возмущены штрафами ФИА за несоблюдение границ трассы

Автоспорт
(1 голосов)

Снова недовольства со стороны команд

Команды Формулы-1 возмущены штрафами ФИА за несоблюдение границ трассы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды Формулы-1 возмущены множеством штрафов из-за несоблюдения границ трассы, которые повлияли на результат Гран-при Австрии спустя несколько часов после его окончания. Об этом пишет ESPN со ссылкой на свои источники.

Во время этапа в Шпильберге почти все пилоты получили как минимум одно предупреждение за выезд за белые линии во время гоночного уикенда.

Один из руководителей команды заявил, что ситуацию со спортивной точки зрения можно охарактеризовать как "обескураживающую". По информации источника, ситуация может привести к дальнейшему увеличению напряжённости между Формулой-1 и Международной автомобильной федерацией (ФИА).

"Формула-1 всё больше разочаровывается в том, что применением штрафных санкций в её собственном виде спорта занимаются люди, работающие в другой организации", — говорится в сообщении издания.

По теме
yellow-arrow
Тото Вольф рассказал, как можно решить проблему с границами трассы
yellow-arrow
Макс Ферстаппен обогнал Айртона Сенну и стал 5-м гонщиком по победам в истории Формулы-1
yellow-arrow
Ферстаппен побеждает в пятом Гран-при подряд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде