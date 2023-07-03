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Команды Формулы-1 возмущены штрафами ФИА за несоблюдение границ трассы
Снова недовольства со стороны команд
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды Формулы-1 возмущены множеством штрафов из-за несоблюдения границ трассы, которые повлияли на результат Гран-при Австрии спустя несколько часов после его окончания. Об этом пишет ESPN со ссылкой на свои источники.
Во время этапа в Шпильберге почти все пилоты получили как минимум одно предупреждение за выезд за белые линии во время гоночного уикенда.
Один из руководителей команды заявил, что ситуацию со спортивной точки зрения можно охарактеризовать как "обескураживающую". По информации источника, ситуация может привести к дальнейшему увеличению напряжённости между Формулой-1 и Международной автомобильной федерацией (ФИА).
"Формула-1 всё больше разочаровывается в том, что применением штрафных санкций в её собственном виде спорта занимаются люди, работающие в другой организации", — говорится в сообщении издания.
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