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В Макларене показали новую ливрею болида накануне Гран-при Великобритании
Соревнования стартуют 7 июля
Команда Формулы-1 "Макларен" совместно с корпорацией Google представила обновлённую ливрею для болида MCL60, разработанную специально для предстоящего Гран-при Великобритании, который пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.
"Не секрет, что поклонники гонок любят классическую хромированную ливрею "Макларена". Google захотел вернуть элементы каноничной раскраски, чтобы отпраздновать историю нашей команды на Гран-при Великобритании, и мы рады, что можем дать нашим фанатам то, что они хотят.
Уверен, эта ливрея вызовет у наших болельщиков приятные воспоминания, и мне не терпится увидеть машину на трассе в домашней для нас гонке", – приводит слова исполнительного директора "Макларена" Зака Брауна пресс-служба команды.
IT'S BACK!@GoogleChrome bringing chrome back to our #F1 car for the upcoming #BritishGP! #ChromeIsBack pic.twitter.com/dDWUgkfFdV— McLaren (@McLarenF1) July 3, 2023
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