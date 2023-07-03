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В Макларене показали новую ливрею болида накануне Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Соревнования стартуют 7 июля

В Макларене показали новую ливрею болида накануне Гран-при Великобритании

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Команда Формулы-1 "Макларен" совместно с корпорацией Google представила обновлённую ливрею для болида MCL60, разработанную специально для предстоящего Гран-при Великобритании, который пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.

"Не секрет, что поклонники гонок любят классическую хромированную ливрею "Макларена". Google захотел вернуть элементы каноничной раскраски, чтобы отпраздновать историю нашей команды на Гран-при Великобритании, и мы рады, что можем дать нашим фанатам то, что они хотят.

Уверен, эта ливрея вызовет у наших болельщиков приятные воспоминания, и мне не терпится увидеть машину на трассе в домашней для нас гонке", – приводит слова исполнительного директора "Макларена" Зака Брауна пресс-служба команды.

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В статье: Макларен Гран-при Великобритании
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