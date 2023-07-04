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Зак Браун: Приятно, что Ред Булл и другие команды копируют кое-что от Макларена
Директор "Макларена" - об обновленной ливрее на Гран-при Великобритании
Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун высказался об
"Сейчас мы видим, что всё больше команд делают это, не так ли? В "Ред Булл" тоже кое-что предпринимали в начале этого года.
В общем приятно видеть, что они копируют кое-что из того, что делаем мы! Я думаю, это здорово для фанатов.
Но, конечно, не стоит с этим экспериментировать слишком часто, чтобы не потерять уникальность. Всегда должна быть какая-то причина", - приводит слова Брауна PlanetF1.
Напомним, на Гран-при Майами "Ред Булл" добавил к ливрее малиновые и бирюзовые элементы.
Гран-при Великобритании пройдет с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.
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