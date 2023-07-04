Зак Браун: Приятно, что Ред Булл и другие команды копируют кое-что от Макларена

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун высказался об обновлённой ливрее для болида MCL60 , разработанной специально для предстоящего Гран-при Великобритании.

"Сейчас мы видим, что всё больше команд делают это, не так ли? В "Ред Булл" тоже кое-что предпринимали в начале этого года.

В общем приятно видеть, что они копируют кое-что из того, что делаем мы! Я думаю, это здорово для фанатов.

Но, конечно, не стоит с этим экспериментировать слишком часто, чтобы не потерять уникальность. Всегда должна быть какая-то причина", - приводит слова Брауна PlanetF1.

Напомним, на Гран-при Майами "Ред Булл" добавил к ливрее малиновые и бирюзовые элементы.

Гран-при Великобритании пройдет с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.