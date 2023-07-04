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"Я их видел, это ужас". Макс Ферстаппен рассказал о болидах 2026 года
Макс считает, что Формула-1 - это не то, что предлагает будущий регламент
Фото: Oracle Red Bull Racing
Пилот команды "Ред Булл" и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался по поводу болидов нового регламента, которые появятся в 2026 году.
"Мы обсуждали этот вопрос с командой, я уже видел данные на симуляторе. И как по мне, все выглядит просто ужасно.
Если на прямых в Монце ты едешь полным газом, то даже не знаю, как это объяснить. За 400-500 метров до поворота приходится подтыкать более низкую передачу, поскольку так получается быстрее. Как по мне, это не лучший вариант. Хотя, возможно, эта трасса является одним из худших примеров.
Как по мне, мы получим соревнование моторов - у кого он сильнее, тот и впереди. Не думаю, что Формула 1 стремится именно к этому, ведь тогда начнется новая технологическая война, причем очень дорогая, в погоне за лошадиными силами. Как по мне, должно быть наоборот.
Кроме того, у новых машин будет очень низкое лобовое сопротивление. Так что обгонять на прямых станет еще сложнее.
Вдобавок, масса шасси опять вырастет. Так что заняться всем этим надо максимально серьезно, так как до 2026 года осталось совсем немного. Сейчас, как мне кажется, все выглядит далеко не лучшим образом - исходя из тех данных, которые я видел. Потому не могу сказать, что жду новых правил с нетерпением", - сказал Ферстаппен.
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