Зак Браун: Не думаю, что такое количество нарушений границ трассы может повториться

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун выразил надежду, что ситуация с большим количеством нарушений, связанных с выходом за границы трассы во время Гран-при Австрии, не повторится.

"Мы не можем допустить, чтобы это повторилось. Мы не можем проводить гонку, а через пять часов узнать об изменениях результатов и штрафах.

То, что произошло вчера, определённо не было идеальным, это констатация очевидного, но это не является долгосрочной тенденцией, потому что я не думаю, что это когда-либо повторится. Я никогда раньше не видел ничего подобного, поэтому не думаю, что эта проблема станет повторяться на других трассах.

Я думаю, что это специфика конкретного случая, поэтому я думаю, мы должны посмотреть, как это можно исправить. Я думаю, что нам нужно найти новые решения в нашем виде спорта, потому что мы все понимали, что то, что произошло в воскресенье, однажды может произойти, и все же мы просто наблюдали, как это происходит.

Что нам нужно сделать, так это убедиться, что это никогда не повторится, и что мы проведём надлежащий разбор полётов и поймём, как мы могли предотвратить это", - приводит слова Брауна ESPN US.