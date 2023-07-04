  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Нико Хюлькенберг верит в шанс перейти в топ-команду в 2025 году
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нико Хюлькенберг верит в шанс перейти в топ-команду в 2025 году

Автоспорт
(1 голосов)

Гонщик "Хааса" - о планах на будущее

Нико Хюлькенберг верит в шанс перейти в топ-команду в 2025 году

Новина українською

Гонщик "Хааса" Нико Хюлькенберг высказал мнение, что в следующем сезоне, вероятно, продолжит карьеру в американской команде Формулы-1, а в 2025 году теоретически может перейти и в одну из ведущих команд чемпионата мира, где может освободиться место.

"Сейчас звёзды сходятся таким образом, что наш союз продолжится. А вот в конце 2024 года на рынке пилотов много чего произойдёт, некоторые контракты истекут. И я постараюсь быть настолько привлекателен, насколько это возможно.

В настоящий момент очень легко могу представить, что буду выступать ещё несколько лет. Ну, таковы мои намерения. Всё, что получится, буду воспринимать как бонус", - приводит слова Хюлькенберга GPFans со ссылкой на немецкий Spy Sport.

По теме
yellow-arrow
Норрис: Тебя штрафуют из-за "природы" в середине поворота. Это мерзко
yellow-arrow
Зак Браун: Не думаю, что такое количество нарушений границ трассы может повториться
yellow-arrow
Норрис: Всё, что я делал в Канаде, было в рамках правил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Нико Хюлькенберг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде