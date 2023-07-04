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Нико Хюлькенберг верит в шанс перейти в топ-команду в 2025 году
Гонщик "Хааса" - о планах на будущее
Гонщик "Хааса" Нико Хюлькенберг высказал мнение, что в следующем сезоне, вероятно, продолжит карьеру в американской команде Формулы-1, а в 2025 году теоретически может перейти и в одну из ведущих команд чемпионата мира, где может освободиться место.
"Сейчас звёзды сходятся таким образом, что наш союз продолжится. А вот в конце 2024 года на рынке пилотов много чего произойдёт, некоторые контракты истекут. И я постараюсь быть настолько привлекателен, насколько это возможно.
В настоящий момент очень легко могу представить, что буду выступать ещё несколько лет. Ну, таковы мои намерения. Всё, что получится, буду воспринимать как бонус", - приводит слова Хюлькенберга GPFans со ссылкой на немецкий Spy Sport.
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