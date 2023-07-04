Вольф: Мы обязаны Хэмилтону восьмое чемпионство

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что Льюис Хэмилтон заслуживает восьмого титула чемпиона Формулы-1.

"Льюис Хэмилтон, безусловно, самая важная личность в нашем спорте. Он очень многогранный. Не только гонщик и чемпион мира, но и первопроходец в области многообразия и устойчивости.

Для Льюиса Хэмилтона нет ограничений ни как для предпринимателя, ни как для политика. Я думаю, что он одна из самых впечатляющих личностей, которых я когда-либо встречал. У него потрясающий характер. Мы обязаны ему восьмым чемпионством", — приводит слова Вольфа Racingnews365.