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Мерседес готовит обновления на Гран-при Великобритании
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Фото: Motorsport.com
Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин рассказал о важном обновлении, которое команда представит на грядущем Гран-при Великобритании.
"Это фантастический ивент, и мы с нетерпением его ожидаем. Команда базируется очень близко к трассе, за нас выступают два британских гонщика, так что поддержка, как и всегда, будет феноменальной, нам нравится туда приезжать.
У нас есть обновления для машины, новое переднее антикрыло, которое мы представим и которое, как мы надеемся, продвинет нас немного ближе к началу стартовой решётки. Помимо этого, мы надеемся, что трасса в Сильверстоуне подойдёт машине больше, чем австрийский трек", – приводит слова Шовлина PlanetF1.
Напомним, Гран-при Великобритании пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.
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