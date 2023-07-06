  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы

Автоспорт
(1 голосов)

На одной из них добавят гравия

В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы

Новина українською

Международная автомобильная федерация уже приняла меры для того, чтобы избежать повторения скандальной ситуации на трассе "Ред Булл Ринг". На Гран-при Австрии 2023 года результаты гонки изменили через пять часов после финиша из-за многочисленных штрафов за несоблюдение границ трассы.

Гоночная дирекция и судьи не успели выдать все штрафы во время гонки из-за слишком большого числа нарушений.

По информации Auto Motor und Sport, ФИА уже согласовала появление гравийных зон вылета в двух заключительных поворотах "Ред Булл Ринга" — девятом и десятом. Именно там пилоты в основном нарушали правила.

Ранее считалось, что гравий в этих поворотах отсутствует по просьбам MotoGP, так как нежелателен для мотогонок.

По теме
yellow-arrow
Мик Шумахер высказался о тестах за Макларен
yellow-arrow
Мерседес готовит обновления на Гран-при Великобритании
yellow-arrow
Формула-1 опубликовала календарь на сезон-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде