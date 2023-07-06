В ФИА нашли решение проблем с нарушением границ трассы

Международная автомобильная федерация уже приняла меры для того, чтобы избежать повторения скандальной ситуации на трассе "Ред Булл Ринг". На Гран-при Австрии 2023 года результаты гонки изменили через пять часов после финиша из-за многочисленных штрафов за несоблюдение границ трассы.

Гоночная дирекция и судьи не успели выдать все штрафы во время гонки из-за слишком большого числа нарушений.

По информации Auto Motor und Sport, ФИА уже согласовала появление гравийных зон вылета в двух заключительных поворотах "Ред Булл Ринга" — девятом и десятом. Именно там пилоты в основном нарушали правила.

Ранее считалось, что гравий в этих поворотах отсутствует по просьбам MotoGP, так как нежелателен для мотогонок.